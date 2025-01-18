Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’nde ve okulunda elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza atan görme engelli 7. sınıf öğrencisi Ayşegül Baydemir, yarıyıl karnesini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’den aldı. Başkan Bahçetepe, Ayşegül’e karne hediyesi olarak hayalini kurduğu enstrüman olan elektronik org hediye etti.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan özel gereksinimli 7. sınıf öğrencisi Ayşegül Beydemir, eğitim azmiyle herkese örnek oluyor. Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Bilgi Evi’nde düzenlenen deneme sınavlarında 2’nci olan ve okulunda da dereceye girmeyi başaran Ayşegül, eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla sınıf arkadaşlarıyla birlikte karne heyecanı yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, öğrencinin okuduğu Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, hem Ayşegül’ün hem de öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Bahçetepe, Ayşegül’e karnesini takdim ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Başkan Bahçetepe, Ayşegül’ün evini ziyaret etti

Başkan Bahçetepe, karne töreninin ardından Ayşegül’ün evini de ziyaret ederek, ailesiyle bir araya geldi. Burada Ayşegül ve ailesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, ailenin talep ve önerilerini dinledi, çözüm noktasında ekibine notlar aldırdı. Ayşegül’e hediye olarak elektronik org hediye eden Başkan Bahçetepe, Ayşegül’e eğitim boyunca her zaman yanında olduklarını ifade etti.