Elazığ’da internet üzerinden yayın yapan, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen haber sitelerinin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) Başkanı Erhan Bahçeci, bu durumun basın mesleğini itibarsızlaştırdığını, gazetecilik mesleğini hakkıyla yerine getirenleri mağdur ettiğini söyledi.

ELMİYAD Başkanı Erhan Bahçeci, her yıl 24 Temmuz’da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Elazığ’da son dönemlerde haber sitelerinin hızlı bir şekilde arttığını ve bu sitelerin habercilik ve gazetecilikle ilgi alakasının olmadığını belirten Bahçeci, "Bilindiği üzere her yıl 24 Temmuz’da kutladığımız gün olan Gazeteciler ve Basın Bayramında; ilimiz siyasetçilerinden, resmi kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarımızdan, sanayicilerimizden ve esnaflarımızdan özellikle bir konuda istirhamda bulunacağım; Elazığ’da yayın hayatını sürdüren kanallarımız, gazetelerimiz ve bunun yanında günün büyük bölümünü internet aleminde gezindiğimiz internet haber sitelerimiz; şehrin menfaatleri doğrultusunda yayın yapmakta ve ilimizin tanıtımı noktasında büyük emekler sarf etmektedir. Ancak bunun yanında sırf seçim dönemlerinde türeyen, iki haber yayımlayarak şehre kendi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyen, vergi kaydı, resmi işlemleri ve bürosu olmayan, merdiven altı haber sitelerinin de son zamanlarda hızlı bir şekilde arttığını ne yazık ki üzülerek görmekteyiz. Elazığ kamuoyundan, siyasetçilerinden ve STK’larından bu tip kuruluşları muhatap almamalarını, şehri kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirme çalışmalarına iyi niyetler doğrultusunda verilen reklamlarla katkı sunmamalarını özellikle rica ediyorum” diye konuştu.