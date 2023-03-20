Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Bahattin Atakan, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kent Park Kıraathanesi’nde yapılan kongreye birlik üyeleri yoğun ilgi gösterdi.Kongre öncesi bir konuşma yapan Başkan Atakan, üyelere müjdeler verdi.

Atakan, "Üyelerin yetiştirdiği kuzuları geçerli piyasa fiyatından peşin para kesime başlıyoruz. İstanbul’da büyük marketlere pazarlıkta ağız, anlaşmalar yapıldı. Birliğin sağırlar köyündeki koç ve teke üretme çiftliğine tarım hayvancılık Bakanlığı’nın dan onaylattığımız projeyle Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 bin hibe alıp köy ve teke istasyonunu faaliyete geçiyoruz. Üyelerimize yüksek vasıflık damızlık koç ve tekeleri yetiştirip uygun fiyata vereceğiz" dedi.

Kongreye katılan 725 üyenin tamamının oyuna alarak tekrar başkanlığa seçilen Atakan’ın listesinde Muhterem Özbay,

Şuayip Ali Tekin, Mestan Mert ve Yavuz Kökdemir yer aldı.