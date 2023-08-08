Teknoloji kullanan değil üreten bir ülke olunması gerektiğini dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında Atatürk ilkelerinin izinde, ekonomiden dış politikaya, dijital teknolojilerden sanayiye kadar geniş bir yelpazede çok iyi tasarlanmış bir Türkiye öyküsünü birlikte yazabileceğimize inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, ATSO 22. Grup Bilişim Meslek Komitesi ile birlikte, "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) İhracat Destekleri Programı” tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yoğun bir katılımla ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri, ihracatta pazarlama ve destekleri, yüksek katma değere yönelik ‘Bilişimin Yıldızları Programı Desteği’ konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, göreve geldikleri günden itibaren bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geleceğimizi güvence altına alıp, küresel ekonomiden büyük bir paya sahip olabilmemiz için; teknoloji kullanan değil üreten hale gelmemiz ve dijital olgunluk seviyemizi durmaksızın yükselterek, dijital ekonomimizi geliştirmemiz gerekmektedir” dedi.

“Dijitalleşme ekonominin lokomotifi”

Bilişim ve yazılım sektörlerinin önemine vurgulayan Bahar, “Bilişim ve yazılım sektörlerinin ülkemiz, şehrimiz ve üyelerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Tüm sektörleri etkileyen büyük değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş modellerinin ortaya çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin yeni baştan biçimlendiği günlerden geçiyoruz. İnsanoğlu olarak, her devirde verdiğimiz çabaların en önemli motivasyonu hep ekonomi olmuştur. Günümüzde ise dijital uygulamalar ve teknolojiler, dünya ekonomisinin lokomotifi konumunda” diye konuştu.

“Tasarlanmış bir Türkiye modeli”

Yatırımları ve işletme verimliliğini artırarak ekonomiye doğrudan katkı sağlanabileceğini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Sanayide verimlilik artışını sağlarsak, dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltir, emek verimliliğini artırır, bu artışı ücrete yansıtır ve refah seviyesini yükseltebiliriz, ülkeler arası mesafeleri kısaltarak yeni pazarlara ulaşımı kolaylaştırır, dijital ekonomiye geçişi hızlandırır, kayıt dışılığı azaltarak, kaliteyi artırabiliriz” dedi. Başarıların büyüklüğünü inancın büyüklüğünün belirlediğini dile getiren Bahar, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında, Atatürk ilkelerinin izinde, ekonomiden dış politikaya, dijital teknolojilerden sanayiye kadar geniş bir yelpazede çok iyi tasarlanmış bir Türkiye öyküsünü birlikte yazabileceğimize inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Bahar, tüm sektörleri kapsayacak şekilde, Türkiye’nin bilişimle dönüşümü doğrultusunda; ekonomiyi küresel yarışta güçlendirecek devlet politikalarının varlığı ve oluşturduğu olumlu gelişmelerin iş dünyasını daha da umutlandırdığını dile getirdi.

“En önemli konu dijitalleşme”

ATSO’nun 2023 iş programına değinen Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, en önemli başlığın dijitalleşme olduğuna dikkat çekti. ATSO’nun üretimden pazarlamaya, yönetimden satışa kadar tüm alanlarda dijital dönüşümde etkin rol aldığını kaydeden Öz, Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi Desteği çerçevesinde küme faaliyetleri, girişimcilik faaliyetleri, ATSO Networking ve Hızlandırma Programı çalışmalarının altını çizdi. Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent’te son 2 yılda 4 milyar TL’nin üzerinde toplam ciro elde edildiğini belirterek, “Bizim için kıymetli olan ihracatımız, 35 milyon dolar civarında ve bunun 10 milyon doları da Ar-Ge ihracatımız. Antalya’da bu konuyu gündemde tutan birkaç kişiden biri Ali Başkan ve ben varız. Antalya, Türkiye’nin silikon vadisi demiştik. Herkes kendi enerjisinin en iyisini, yapabildiğinin en iyisini yapıyor, bundan şüphem yok. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, elde edilen başarılar var. Hep birlikte Antalya’yı bir bilişim ve teknoloji şehri yapmak için hızla ilerlemeye ve çalışmaya devam edeceğiz.”

İhracat ve katma değer konuşuldu

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, TOBB çatısı altında 2006 yılında kanun ile kurulmuş bir yazılım meclisi olduklarını belirterek, sektörel gelişim ve büyüme, işgücü, istihdam ve ihracata yönelim ve gelişim konuları hakkında bilgi verdi. Barut, 65 sektör meclisinden biri olarak geniş ölçekte faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol Karlı, E-Turquality bünyesinde oyun ve yazılım ihracatının artırılmasına yönelik teknik mevzuat hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Karlı, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşaması destekleri, pazarlama ve yüksek katma değere yönelik destekler hakkında da ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

İhracatta örnek başarı hikâyeleri

Bilişim, yazılım, oyun sektörü ihracatı olan örnek başarı hikâyelerinin de paylaşıldığı ‘Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) İhracat Destekleri Programı’ toplantısında; Noxart Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Ali Özalpay, San Bilgisayar Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Özel Oytun Türkoğlu, Softalya Yazılım Limited Şirketi CEO Osman Erol Saraydere ve Talya Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İdari Müdür İhsan Güzey, şirket kuruluşları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) İhracat Destekleri Programı toplantısı, soru cevap bölümünün ardından plaket takdimiyle sona erdi.