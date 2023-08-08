Başkan Bahar:" Hedefimiz çağdaş bireyler yetiştirmek"

Antalya OSB Yönetimi, yaz tatili kapsamında Bölgedeki eğitim alanlarının tamamını tadilata alıp yeniledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Bölge sınırları içerisinde bulunan Antalya OSB Teknik Koleji ve Antalya OSB Gündüz Bakımevinde kapsamlı bir tadilat sürecine girilirken, envantere bir çok yeni ekipman eklenip, eskiyen araç-gereçler de yenilendi.

Daha donanımlı hale geldi

Okulların tatil olmasıyla birlikte yeni dönem hazırlıklarına başlayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji, her dönem katlanarak artan kayıt başvuruları ve öğrenci sayısı nedeniyle, teknik eğitim alanlarını ve makine envanterini büyütmeye başladı. Öğrencilerine daha geniş, daha ferah alanlarda hizmet verebilmek için yeni eğitim alanları oluşturulurken var olan bazı eğitim alanları da genişletildi. Makine ve tasarım teknolojisi, bakım onarım ve imalat işleri atölyeleri için 6 yeni torna, 2 freze makinesi, kalıpçılık derslerinin uygulamalı verilebilmesi için de plastik enjeksiyon makinesi, yeni dönemde öğrencilerin hizmetine sunulacak. Antalya OSB Teknik Koleji’nin 2023-2024 dönemine damgasını vuracak olan hizmeti ise asansör deney seti olacak. Elektrik - elektronik teknolojisi alanına ait olan asansör dalının faaliyete geçmesi üzerine, 3 adet asansör dalı atölyesi gerekli tüm ekipmanlarla donatılmaya başlandı. Tam donanımlı atölyelerin yanı sıra, binanın dış cephesine yerleştirilecek olan gerçek bir eğitim asansörü ile öğrenciler, atölye öğretmenleri ile birlikte asansör sistemlerinin çalışma mantığını, bakım onarımını ve montajını uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacaklar.

Bir süredir tadilatta olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi, tadilat ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla tekrar hizmete başladı. 2-6 yaş arası 90 adet çocuğun her gün eğitim, öğretim ve beslenmesini başarıyla yerine getiren kreş ekibi, çocuklara daha nezih bir ortamda daha kaliteli eğitim verebilmek adına iç mekanını baştan aşağı yeniledi. Çocukların sağlığını her şeyden önemli gören Antalya OSB Gündüz Bakımevi’nin mutfak malzemeleri de tamamen yenilendi.

Bölge çalışanları için de eğitim

Eğitim faaliyetlerini ‘yaşam boyu eğitim’ başlığı altında sürdüren Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sadece çocuklar ve gençler için değil, Bölge firmalarında çalışan profesyoneller için de eğitimler düzenliyor. 2015 yılından bu güne kadar 400’den fazla eğitim programını başarıyla hayata geçirip, yaklaşık 12 bin eğitim sertifikası veren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM), ağustos ve eylül aylarında duygusal özgürleşme teknikleri-EFT, kurumsal sürdürülebilirlik sertifika programı, ileri düzey solidworks eğitimi, ustabaşılarda yönetim becerisi, ofis programları, depo stok yönetimi takibi gibi kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimi destekleyen eğitimleri Bölge çalışanları ile buluşturacak.

Başkan Bahar:" Hedefimiz çağdaş bireyler yetiştirmek"

Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerin eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmadıklarını dile getiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Teknik Koleji ve Antalya OSB Gündüz Bakımevinde yapılan yenileme çalışmaları hakkında şunları söyledi; “Eğitimin öneminin farkındayız ve eğitime her şeyden daha çok değer veriyoruz. Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsur eğitimli, vatan bilincine sahip, çağdaş bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla çocuklarımızın eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Teknik Kolejimizi ve Gündüz Bakımevimizi de bu anlayış doğrultusunda tadilata aldık. Teknik kolejimizin çalışma alanlarını genişletirken envanterimize son teknoloji yeni cihazlar da ekledik. Uzun zamandır tam kapasite doluluk ile hizmet vermesi sebebi ile Gündüz Bakımevimizin yıpranan bölümlerini de tamamen yeniledik. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz ve onları en donanımlı şekilde yarınlara hazırlamak için Antalya OSB olarak maddi ve manevi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”