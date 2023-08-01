Başkan Ali Bahar, Antalya OSB Teknopark’ı ziyaret edip sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ı ziyaret eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, önemli açıklamalarda bulundu. Teknopark’ın 16 Ocak itibariyle resmi açılışının gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Bahar, Antalya’ya yeni bir hediye daha sunmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Bahar’a ziyareti esnasında Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Antalya OSB Danışmanı Mustafa İssi eşlik etti.

Bilim havzası

Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesini, merkezinde Antalya OSB olacak şekilde bir bilim havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bahar, Antalya OSB Teknopark’ın bu hedefe ulaşmada çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Antalya OSB Teknopark’ın kılcal damarlar ile Antalya OSB’deki fabrikalara bağlanacağını ve firmaların dönüşümüne Ar-Ge ve inovasyon katkısı sağlayacağını aktaran Bahar, bu hedefte emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

“Hiç mahcup olmadık”

Hedefledikleri dönüşümün büyük bir hayal olduğuna vurgu yapan Bahar, “Bu hayalin sacayakları var. Hemen yanımızda Bilim Üniversitesi var, kendimiz teknoparkımızı kurduk ve 16 Ocak itibariyle resmen açıldı. Hemen öncesinde okulumuzu açmıştık. Antalya OSB Teknpoark’a start-uplarımızı ve kuluçka tesislerimizi kabul etmeye başladık. 40 bin metrekarelik alanımıza, Ar-Ge yapacak şirketlerimizi kabul etmeye başladık. Böylelikle Akdeniz Üniversitesi’ndeki teknoparktan sonra ikinci fakat daha atletik bir teknopark olması bakımından daha inovatif olan Antalya OSB Teknoparkı kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Antalya bir hediyemiz daha var, o da Teknoparkımız. Türk insanının yaptığı en değerli şeylerden bir tanesi binaları yapabilmektir. Fakat bizim mottomuz, o güzel binaları yaptığımız zaman içine o güzel aklı da koyabilmelisiniz. Siz binaları çok güzel yapsanız da içerisindeki aklı, içerisindeki vizyonu, içerisindeki inovasyon düşüncesini koyamazsanız eğer, o yapı yaşamayan bir beton parçasına dönüşebiliyor. Çok şükür ki Antalya OSB’de yaptığımız yatırımların, ortaya koyduğumuz projelerin hiçbiri biri betondan ibaret olmadı. Sanayicimizin bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmadığımız, mahcup olmadığımız için büyük bir onur duyuyoruz” sözlerine yer verdi.