Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 9’incusu gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivaline herkesi davet etti.

Ardahan Çıldır da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde, buz tabakası yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde Eskimo usulü balıkçılık, atlı kızak keyfi ve kar motoru ile gezinti imkanı sunulan Çıldır Gölünde, 15 Şubat’ta "9. Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" organize edilecek.

Ardahan Valiliği, Çıldır Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecek olan festivalde, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, 15 Şubat tarihinde Türkiye’nin en büyük buz pistinde 9’ncusu gerçekleşecek olan Kristal Göl ve Buz Festivaline tüm Türkiye’yi davet ederek, ’’Bu doğal güzellikleri herkese sunuyoruz. Amacımız bölgemizi, ilimiz Ardahan’ı tanıtmak ve bu nedenle herkesi buraya davet ediyoruz. Festivalde çeşitli etkinlikler olacak, Tüm Türkiye’yi masal diyarı Çıldır gölüne davet ediyorum’’ dedi.