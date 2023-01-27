Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eşi Meryem Şenlikoğlu ile birlikte Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirerek huzurevinde kalanlara karanfil ve hediye paketi takdim etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eşi Meryem Şenlikoğlu ile birlikte Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirerek huzurevinde kalanlara karanfil ve hediye paketi takdim etti.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şenlikoğlu, yaşlılarımızın tecrübelerine ve dualarına her zaman ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Huzurevinde kalan yaşlılarımız büyüklerimiz bizim için kıymetli. Onların gönüllerini okşamaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Hem hal hatırlarını sormak hem sahipsiz olmadıklarını göstermek için ziyaret yapıyoruz. Yanlarında olduğumuzu fark etmeleri yaşlılarımızı da memnun ediyor ve sevinip neşelenmelerine vesile oluyor. Devletimiz kimseyi sokakta bırakmayarak gerçekten sosyal devlet anlayışını en güzel şekilde ortaya koymuş. Her türlü ihtiyaçlarını düşünerek aile sıcaklığında huzurevleri kurmuş. Bu mekan da huzur ve sükunetin yanında aile sıcaklığını içimizde hissediyoruz” dedi.