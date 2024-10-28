Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ünlüce mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyetimizin 101'inci yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal mücadelesinin neticesinde kurulmuştur. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerini kırmış, bağımsızlığını can vererek elde etmiştir. Kökleri bu kadar sağlam ve derin olan Türkiye Cumhuriyeti, sarsılmaz iradesi ile 101 yıldır milletimizin yegâne güvencesidir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen ortak ideallerde buluşup, adalet ve bilimin ışığında ülkemizi müreffeh yarınlara hep birlikte taşıyacağımızdan eminim.

Millet olarak el ele verdiğimizde, neler başarabildiğimizi 101 yıl önce tüm dünyaya gösterdik. Bulunduğumuz coğrafyada savaş, kan ve gözyaşı durmazken, Atatürk ve Cumhuriyet’e daha fazla sarılmalı, onun çizdiği yoldan asla ayrılmamalıyız.

Her 29 Ekim’de olduğu gibi 101’inci yılımızda da Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu ile hareket ederek;

Başta Cumhuriyet şehri Eskişehir’imiz olmak üzere ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.

Bağımsızlık karakterimiz, Cumhuriyet onurumuzdur.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”