Yeni doğan kıyafetlerinden, bez ve ıslak mendile, şampuana çeşitli malzemelerden oluşan yeni doğan paketini Başkan Ali Aykurt’bizzat aileye teslim ederek, genç anne babayı tebrik etti.

Orhaneli Belediyesi Dost Eli mağazası ile hemşehrilerinin yüzlerini güldürmeye devam eden Belediye Başkanı Ali Aykurt “Doğanın ve Doğal insanların Şehri güzel ilçemizde sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlere devam ederken tek amacımız gönüllere erişebilmektir. Gönül belediyeciliğini en güzel şekilde yapmak üzere Dost Eli Mağazamızı açtık. Mağazamızda her yaş grubuna hitap edecek giyim-ayakkabı bulunmakta, bizlere veya ilgili kurumlara başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıfır kıyafet temin ediyoruz. Bunların yanında engelli araçlarımızın tamiri, engelli vatandaşlarımızın ulaşımı dahil olmak üzere pek çok farklı alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Mağazamızın çalışmaları çerçevesinde yeni doğan bebeklere doğum hediye kutularımızı ulaştırıyoruz. Dost Eli Mağazamız sayesinde gönülden gönüle akan bir bağ oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.