Orhaneli Belediyesi 2 farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Vatandaşlara kendi elleri ile aşure dağıttı. Orhaneli Merkez cami önünde ve salı pazarına kurulan stantları gezen Başkan Aykurt vatandaşların aşure gününü kutladı ve onlar ile sohbet etti.

Aşure dağıtımı esnasında konuşan başkan Aykurt, "Bugün birlik beraberliğimizin gerçekten güzel bir günü olan aşure programımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizin bugün Beyce pazarı var. Bugün bereket dualarıyla güne başladık. Yine aşuremizle de bereketli bir şekilde devam ediyoruz. Milletimizin birlik beraberliği daim olsun" dedi.