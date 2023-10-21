Ankara’nın Akyurt Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da spora ve okullara olan desteğini sürdürüyor. Kültür Merkezi’nde düzenlenen Okullara Spor Malzemesi Desteği programına Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadi Tiryaki, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Spora ve sporcuya desteği her fırsatta teşvik eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, programda şöyle konuştu: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz için spor malzemelerini temin ettik. Birazdan teslim edeceğiz. Aslında bizim desteğimiz işin kolay tarafı. Esas zor olan tarafı ise bu malzemeleri kullanarak cevherler keşfeden ve yetiştiren eğitimcilerimizde. Bu sebepten değerli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yetiştirirken muhakkak akademik eğitim çok önemli ama akademik eğitimin yanında sportif ve kültürel eğitim de çok önemli. Bu noktada da en büyük iş siz değerli eğitimcilerimize düşüyor. Onu da başaran siz değerli eğitimcilerimizsiniz.”

Programın sonunda spor malzemeleri okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine Başkan Hilal Ayık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadi Tiryaki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan tarafından teslim edildi.