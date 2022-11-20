Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Öğretmenler Günü öncesinde özel eğitim öğretmenleriyle bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Öğretmenler Günü öncesinde özel eğitim öğretmenleriyle bir araya geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile eşi Hanife Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Sinop’ta görev yapan özel eğitim öğretmenleriyle bir araya geldi. Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Ayhan, “Kent Konseyimizle birlikte özel eğitim öğretmenlerimizle kahvaltıda buluştuk. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızı geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizle sohbet ettik. Bu değerli organizasyonun hazırlanmasında

emeği geçen Kent Konseyi’mize ve Engelli Meclisi’mize teşekkür ediyorum” diye konuştu.