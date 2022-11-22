Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop geneline su sağlayan Erfelek Barajı’nın su seviyesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Erfelek Barajı su seviyesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop geneline su sağlayan Erfelek Barajı’nın su seviyesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Erfelek Barajı su seviyesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır” dedi.

Başkan Ayhan açıklamalarının devamında, “İlimize içme suyu sağladığımız Erfelek Barajı su seviyesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bugün bizzat kendim de giderek hem içme suyu arıtma tesisimizde hem Erfelek barajında incelemelerde bulundum. Mevsimsel olarak Erfelek Barajı su seviyesi önceki yıllarda olduğu gibi bulunmaktadır. Bu anlamda kentimizin içme suyu ile ilgili baraj kaynaklı bir sıkıntısı görülmeyecektir. Kaldı ki kış aylarında yağışında etkisi ile barajın tekrar üst savaka kadar dolacağını öngörmekteyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda endişelenmesini gerektirecek bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.