Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yeniket Mahallesi Sistem Sitesi’ndeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların derdini dinleyen Başkan Aygün, Derince’ye kazandırılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Aygün’e, meclis üyeleri Yasin Kayı ve Kenan Yalçın ile AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları ve Site Başkanı Nazım Avcı eşlik etti. Başkan Aygün, "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için spor ve eğitim alanları oluşturduk"

Yapılan projeler hakkında konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Milletimizin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimiz için spor ve eğitim alanları oluşturduk. İlk olarak Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni hayata geçirdik. Daha sonra sırasıyla Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi ve 16 noktada spor sahaları inşa ettik. Bunların yanında kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yenikent Mahallemizde yer alan Araptepe’de Kentsel Yenileme Projemiz tamamlandı. Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

"Yakın zaman içerisinde bu çalışmamızı da Allah’ın izniyle halkımızın hizmetine sunacağız"

İshakçılar’da yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Aygün, "İshakçılar’da Tarımsal Kalkınma Tesislerimizi inşa ettik. Bununla beraber Tahtalı Göleti Doğa Park projemizin ilk iki etabından sonra üçüncü etabında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zaman içerisinde bu çalışmamızı da Allah’ın izniyle halkımızın hizmetine sunacağız. Bunların yanında Millet Kıraathanesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yeniket Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi gibi projelerimizi de hizmete açmıştık. Ayrıca Modern Hayvan Satış Yeri ve Kesim Alanı projemizi de inşa ederek ilçemizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.