Ankara’da temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun Türkiye yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara’da temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun Türkiye yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zeki Aygün, beraberindeki AK Parti Derince teşkilatı ile birlikte Ankara’da temaslarda bulunarak, dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Grup toplantısının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, partililer ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu. Heyet, ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere milletvekilleri ile bir araya gelerek, istişarelerini sürdürdü.

Ankara ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Başkan Aygün, "Kocaeli milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Koray Merdan ve AK Parti Derince teşkilatımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazi Meclis’te gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantımızı takip ederek, ardından çeşitli temaslarda bulunduk. AK Parti Derince ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun Türkiye yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.