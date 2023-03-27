Derincespor Kulübü sporcularıyla iftar programında bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sporda başarının asıl unsuru altyapı ve tesisleşme. Bizler de altyapı ve tesisleşmeye önem vererek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İftar programı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, aynı zamanda Derincespor Kulübü Başkanı olan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derincespor Kulübü yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu ailelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Başkan Aygün sporcular, aileleri ve antrenörleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin daima yanındayız. 21 branşta faaliyet gösteren Derincespor Kulübümüzün kıymetli sporcuları, aileleri ve antrenörleri ile bu akşam iftarda bir araya geldik. Sporda başarının asıl unsuru altyapı ve tesisleşme. Bizler de altyapı ve tesisleşmeye önem vererek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla bugüne dek 4 Gençlik ve Spor Merkezi inşa ederken, 17 yeni spor alanını da ilçemize kazandırdık" dedi.