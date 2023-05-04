Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hükümetimizle yerel yönetimlerimizle daima esnaflarımızın yanındayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

İlçe genelinde ziyaretlerine devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı İbrahim Efe, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, AK Parti Sırrıpaşa Mahalle Başkanı Kenan Küçük ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki esnaf ile bir araya geldi. Programda daima esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, "Siz kıymetli esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hükümetimizle yerel yönetimlerimizle daima esnaflarımızın yanındayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Derince’de projeleri sırasıyla hizmete sunduklarını söyleyen Başkan Aygün, "Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çalışmalarımıza öncelik verdik. Onlar için Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile tüm mahallelerimizi kapsayan 17 ayrı noktada da spor alanları inşa ettik. Yine bunların yanında Sırrıpaşa Mahallemizde yakın süre içerisinde Eğitim Kampüsü projemizin inşasına başlayacağız. Projemiz kapsamında 8 derslikli anaokulu, 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul ve 24 derslikli lise ile sosyal donatılar inşa edeceğiz" diye konuştu.