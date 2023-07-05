Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızla daima biriz, beraberiz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile birlikte Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. İlçe halkıyla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, "Esnafımızla ve vatandaşlarımızla daima biriz, beraberiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.