Esnafla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanında 400 yataklı modern bir hastane daha yapılacak. Derince sağlık alanında adından söz ettiren önemli bir merkez olacak" dedi.

İlçe genelinde ziyaretlerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez İbn-i Sina Mahallesinde esnafla buluştu. Esnafın daima yanında olduklarını belirten Başkan Aygün, "Sizler kentimizin en büyük değerlerinden birisiniz. Derince’de inşası devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanında 400 yataklı modern bir hastane daha yapılacak. Yine askeri hastanenin alt kısmında ilçe kaymakamlık ve müftülük binaları inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapımını tamamladığı Sağlıklı Yaşam Parkı’nı yakın süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacak. Askeri hastane bölgemizin kalan kısımlarında özel bireylerimize yönelik yatırımlar yapacağız. Engelsiz Yaşama Destek Merkezimizi burada inşa edeceğimiz daha modern bir binaya taşıyacağız. Otizm merkezi, aile ve çocuk yaşam merkezi, konferans ve spor alanları ile otopark alanını da ilçemize kazandıracağız. Bütün bu projelerin gerçekleşmesiyle birlikte Derince sağlık alanında adından söz ettiren önemli bir merkez olacak. Yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı ülkemiz ve milletimiz için büyük başarılara sahne olacak" dedi.