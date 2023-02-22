Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, deprem felaketinin ardından ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, deprem felaketinin ardından ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenerek Derince’ye gelen aileleri yalnız bırakmıyor. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Hamza Macit ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden Aygün, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Aygün, "Asrın felaketi olarak nitelenen deprem sürecinde en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimiz için seferber olmuş durumda. Bizler de yerel yönetimler olarak her zaman depremzede ailelerimizin yanındayız. Allah’ın izniyle yaralarımızı birlikte saracak, bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.