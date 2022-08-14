Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Derince Belediyesi tarafından her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure

programı bu yıl Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyesi Kenan Yalçın katıldı. Başkan Aygün, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.