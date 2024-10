Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti. Osmangazi’deki üreticileri desteklemek adına kurdukları Gazi Tarım Şirketi’ni birkaç hafta içerisinde aktif hale getireceklerinin müjdesini veren Başkan Aydın, Hamitler çöplüğünde bulunan atıkların bertaraf işlemi sırasında enerjiye dönüştürülmesi adına da bir proje hazırladıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda hem gündeme ve hem de hayata geçirecekleri hizmetlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına ilk olarak Osmangazili çiftçileri sevindirecek bir haber ile başlayan Başkan Aydın, “Gazi Tarım Şirketi’nin kuruluş işlemleri bitti. Prosedürler devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde aktif hale gelecek. Üzüm ve incirin yanı sıra kansere karşı antioksidan özelliğine sahip yaban mersininin üretimi ve ihracatı noktasında çiftçimize destek olmak istiyoruz. Gazi Tarım Şirketi üzerinden mazot, ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerini düşürerek, üreticimize destek sağlayacağız. Çiftçimizi birkaç tüccarın inisiyatifine ve insafına bırakmayacağız” dedi.

“Hepimiz bir hayvan sahiplenerek Türkiye’ye örnek olalım”

Osmangazi Belediyesi olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü çok güzel bir şekilde kutladıklarını ifade ederek başladığı sözlerini, sahipsiz hayvanların da bir can taşıdığını yılın her günü hatırlamamız gerekir diyerek sürdüren Başkan Aydın, “144 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Türkiye’nin en modern ve en donanımlı hayvan barınağına sahibiz. Can dostların sağlığı ve bakımı için tüm imkanlar var. Hayvanları Koruma Kanunu, apılan değişiklikten önce sokak hayvanlarının tedavisinin ve kısırlaştırılmasının yapılmasının ardından alındıkları noktaya bırakılmasını ön görüyordu. Ancak geçtiğimiz Temmuz ayında kanunda yapılan değişik ile birlikte, sokak hayvanlarının barınaklarda tutulmasına karar verildi. 900 bin nüfusa sahip Osmangazi’de 45 bin sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Biz, tüm barınak arazisi içerisine hayvanları dip dibe dahi koysak ancak 10 bin hayvan sığdırabiliyoruz. Ben tüm meclis üyelerimize birer hayvan sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Türkiye’ye örnek bir davranış yapalım. Can dostlarımızın, barınak yerine bir ailenin yanında barınmalarını sağlamak lazım” diye konuştu.

“Çöpleri enerjiye çevirecek projemiz var”

Hamitler’deki çöplükten yayılan kötü koku hakkında da konuşan Başkan Aydın, "Hamitler Çöplüğü, Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde ve sorumluluğunda olan bir bölge. Yapılan sözleşme gereği çöplüğün 2023 yılında, yani seçimlerden önceki dönemde başka bir yere taşınmış olması gerekiyordu. Geçtiğimiz dönem taşıma işlemi yapılmadığı için konu bizlere kaldı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, akademik kuruldan oluşan bir ekiple birlikte çöplüğün doğru bir yere, doğru bir yöntem ile taşınması noktasında çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizim de çöplerin bertaraf edilirken enerji üretilmesi konusunda hazırladığımız bir projemiz var. Bu projemizi hayata geçirirsek çöplüğün yükünü azaltmış oluruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız doğru bir kentsel dönüşüm yapmak”

Çarbamba-Altıparmak bölgesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışması hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, “O bölgede yapılacak olan kentsel dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi ve Akademik Odalar ile bir protokol imzaladık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir çözüm üretecek ve insanların mutlu bir şekilde yaşayacağı dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Zaten bütün paydaşların içinde olmasının sebebi de bu. Amacımız doğru bir kentsel dönüşüm yapmak” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi gerekiyor”

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme dair de konuşan Başkan Aydın, “Geçtiğimiz günlerde 19 yaşında iki kızımız vahşice öldürüldü. İki yaşında bir çocuğumuz dile getirmek dahi istemediğim bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Dünyada kadın ve çocuk cinayetleri konusunda belki de en fazla gündeme gelen ülkelerden biriyiz. Sadece son haftaya dahi baktığımızda kadın ve çocuk katliamlarının durdurulması için İstanbul Sözleşmesi’nin tekrardan yürürlüğe girmesinin ne kadar elzem olduğunu çok net görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin en kısa sürede yeniden yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İsrail vahşetinin durdurulması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Gazze’de bir yıldır katliamın devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aydın, “Yaşanan vahşet maalesef bir yıldır devam ediyor. İsrail, bütün dünyanın gözünün içine baka baka 40 binin üzerinde insanı katletti. Bu yetmedi şimdi de Lübnan’a saldırmaya başladı. Bu da yetmedi Şam’a saldırıyor. Bir kez daha İsrail’i kınıyoruz. Bu vahşetin durdurulması için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.