Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, 2022-2023 sezonu öncesinde Karslılara takımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, 2022-2023 sezonu öncesinde Karslılara takımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Aydın, Kars 36 Spor’un hedeflediği 3’üncü lige çıkmasını için maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sezon öncesi birçok futbolcuyla anlaştıklarını ifade eden Aydın, güçlü bir Kars 36 Spor’un hedefine çok rahat ulaşacağını söyledi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Biz yönetim olarak sezon öncesi transferlerimizin birçoğunu yaptık. Ancak listemizde olan sporcular var, onları da takıma katmak istiyoruz. Biz yönetim olarak elimizi taşın altına koyduk. Yeşil beyazlı ekibin başarılı olması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” dedi.

“Karslıları şehrin takımına destek olmalı”

Kars’ta ve Kars dışında çok sayıda işadamı var. Bunlardan bizleri destek olmalarını bekliyoruz diyen Aydın, “Çok sayıda Karslı işadamı var. Doğdukları şehrin takımına destek olmalı, bizler götürdüğümüz yere kadar götüreceğiz. Ancak futbolda başarılı olmak için özellikle maddi açıdan güçlü olmanız gerekiyor. Bundan dolayı işadamlarımıza çağrıda bulunuyor. Kentin takımına destek olun, sizlerin destekleriyle hedefimize ulaşacağız. Biz başta atanmışlar olmak üzere seçilmişleri, işadamlarını ve herkesi Gazi Karsımızın güzide takımına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kars 36 Spor’un önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sezon öncesi hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.