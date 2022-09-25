Yenişehir Belediyesi’nin mezuna kalan veya sınavda başarılı olamayan gençler için açtığı üniversite hazırlık kurslarına bu yıl 90 öğrenci başvurdu. “Hedefimiz 90’da 90” diyen Belediye Başkanı Davut Aydın, “Destek bizden, gayret gençlerden, takdir Allah’tan” dedi.

Yenişehir Belediyesi’nin mezuna kalan veya sınavda başarılı olamayan gençler için açtığı üniversite hazırlık kurslarına bu yıl 90 öğrenci başvurdu. “Hedefimiz 90’da 90” diyen Belediye Başkanı Davut Aydın, “Destek bizden, gayret gençlerden, takdir Allah’tan” dedi.

Yenişehir Belediyesi’nin 4 yıldır açtığı üniversite hazırlık kurslarına ilgi giderek artıyor. Mezuna kalan veya sınavda başarısız olan gençlere yönelik açılan üniversite hazırlık kurslarından 2019-2020 döneminde 38, 2020-2021 döneminde 44, 2021-22 döneminde 64 öğrenci istifade ederken, 2022-2023 dönemi için bu sayı 90’a çıktı. Yol haritasını MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin çizdiği üretken belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak, hayatı eğitimle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Davut Aydın, “Son sınavda 64 gencimizin yüzde 95’i tıp fakültesi, hukuk, mühendislik, diş hekimliği, öğretmenlik, idari bilimler başta olmak üzere önemli üniversitelerde eğitim hayatlarına başladılar bile. Üretken belediyecilik anlayışımızın gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Nitekim bu dönem de aynı kursu tekrarlıyoruz ve şu an için bu kurslardan 90 evladımız istifade edecek” dedi.

Kitaptan deftere, kalemden silgiye öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının Yenişehir Belediyesi’nce, öğretmen ihtiyacının ise Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü’nce karşılandığı kursların bütün gençlere açık olduğuna değinen Başkan Aydın, “Yeni dönemde kurslar haftanın 5 günü açık olacak. Şu an için 5 şube oluşturduk. Bunlardan 3’ü eşit ağırlık, 2’si ise sayısal şube. Sınavda başarılı olamayan, mezuna kalan öğrencilerimize veya bu kurstan istifade etmek isteyen bütün evlatlarımıza destek bizden, gayret onlardan, takdir Allah’tan” diye konuştu.

Halk eğitim kursunda görev alan öğretmenlere de böylesine önemli bir projeye verdikleri destekten ötürü teşekkür eden ve bütün eğitimcilere yeni ders yılında başarılar dileyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sözlerini şöyle noktaladı: “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin istediği şekilde, eğitim konusuna hayat boyu öğrenme penceresinden bakıyoruz. Genç yaşlı ayrı yapmaksızın mesleğe, işe ve hayata yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın eğitim kaynaklarına ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden. Osman Gazi’nin kurduğu Yenişehir’de eğitimi, eğitim veren kurumları ve eğitime katkı sağlayan tüm kesimleri kendi görev ve yetkilerimiz dahilinde desteklemeye devam edeceğiz.”