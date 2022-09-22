Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ilçenin tanıtımına katkı sağlayan Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ilçenin tanıtımına katkı sağlayan Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca’yı ziyaret etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir’in Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivalimizin kıymetli hemşerilerimizle buluşmasına maddi ve manevi her türlü destek veren ve her zaman ilçemiz adına katkı sunan Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca’ya ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.

Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Saim Bolaca, “ İlçemize hizmet eden herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler Ticaret Borsası ve işadamları olarak her zaman Yenişehir’imize katkı sağlayan her türlü projeye destek olmaya hazırız. Bizleri ziyaret eden İlçe kaymakamımız Rahmi Köse, Belediye Başkanımız Davut Aydın ve Başkan yardımcısı Mesut Bedel’e teşekkür eder başarılar dilerim “ diye konuştu.