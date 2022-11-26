Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mahalle sandık başkanları toplantısına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mahalle sandık başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Sümerevler ve Bahçelievler Mahallesinde sandık başkanları toplantısı yapıldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ın başkanlığında yapılan toplantıya Milletvekili Ahmet Aydın’ın yanı sıra İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, mahalle başkanları ve sandık başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Alkayış, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve milletimizin dik duruşu sayesinde ülkemizin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek üzere kutlu yürüyüşümüze Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Sandıklar çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü demokrasinin temeli sandıklardır. Seçimler aslında iki bölümde yapılır. İlk bölüm seçime hazırlık dönemi. İkincisi ise seçim kampanyaları dönemi. Biz teşkilat olarak Merkez İlçemizdeki 669 seçim sandıkta çalışmamızı tamamladık. Seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde olması için tüm gayretimiz ile sürekli çalışıyoruz. Sandık kurulu görevlilerimizi ve müşahitlerimiz her seçimde davalarına sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun. Seçimin gerçekten demokratik bir şekilde yapılmasını sağlayan sandık kurulu görevlileri ve müşahitlerdir. Sandıktaki görevlilerimizin; nitelik ve nicelik olarak yaşanabilecek tüm aksaklıklara karşı gerekli donanıma haiz, bilgisi ve tecrübesiyle tüm olumsuzluklarla başa çıkabilecek etkinlikte ve yetkinlikte olmasına özen gösterdik. Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’ın seçmeni olduğu sandıkta ilk toplantımızı yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Toplantıya katılan İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, " Her bir görevlimizin amacı bize emanet edilen oyların yerine ulaşmasını sağlamak. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti’dir. Teşkilatımızın gayreti ile birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçiminde AK Parti olarak yeni başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında; "1322 Nolu sandık seçmeni olarak burada olmak önemli. Seçim sandıkta kazanılır. Bu anlamda sandık görevlilerine çok iş düşüyor. Seçimden seçime hazırlık yapan bir parti değiliz. AK Parti biz her zaman hazırlıklı bir partiyiz. Teşkilat olarak bu konuda Türkiye’nin en teşkilatlı partisiyiz. Çok şükür 2023 Seçimlerine hazır bir teşkilatımız var. Bu vesile ile AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış’a ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.