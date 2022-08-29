Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, kulüp başkanlığından istifa etti.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, kulüp başkanlığından istifa etti.

9 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürüttüğü kulüp başkanlığından ayrıldığını ifade eden Erkan Aydın, “Geçen süre içerisinde yalnızlaştırılıp takımı zor durumda bırakmak için gerekli desteği geçtim, aksine önümüze set kurma çabaları ile karşılaştım” dedi.

Erkan Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Göreve gelirken kendime şu sözü verdim, bütün hırsımı enerjimi bu takıma vereceğime söz verdim. Geçen zaman zarfında elimden geldiğince gerek maddi gerekse manevi bütün istek ve arzum ile yerine getirmeye çalıştım. Aslında tüm kamuoyunun bildiği konu vardır. Futbol kulüplerinin ayakta kalabilmesi için, topyekün birleşmenin kaçınılmaz olduğu gerçeğidir. Bu konu ile alakalı kulübün gerçek sahipleri Harbiler36 taraftar gurubuna bu zamana kadar gerek şahsıma gerek yönetimime verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.

“Cantürk Alagöz kadar olamadılar”

Karslıyım diyen birçok işadamının konu Kars 36 Spor’a destek olunca seslerinin çıkmadığının altını çizen Aydın, “Geçen sezon takım sponsorumuz olan aynı zamanda Iğdır Spor FK Kulüp Başkanı can dostum, abim Cantürk Alagöz beyefendiye vermiş olduğu gerek maddi gerekse manevi desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karslıyım diye geçinenler, Kaz gecelerinde boy gösterenler, Kars 36 Spor’a destek dediğimizde sesleri çıkmadı. Karslıyım demekle Karslı olunmuyor. Bunu açı oldu ama bir kez daha anlamış oldum” diye konuştu.