Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kız çocuklarıyla birlikte pasta keserek kutladı.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde ilçede yaşayan kız çocuklarını unutmadı. Sönmez İlkokulu ve Kükürtlü Sanayi ve Ticaret İlkokulu’nda öğrenim gören kız öğrencilerle Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde bir araya gelen Başkan Aydın, tüm kız çocuklarının gününü kutladı. Üzerinde ‘Dünya Kız Çocukları Gününüz’ kutlu olsun yazılı pastayı öğrenciler ile birlikte kesen Başkan Aydın, çocuklar tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Pasta kesiminin ardından çocuklar Başkan Aydın’a teşekkür çiçeği verdi.

"ÇOCUKLARIN GELECEĞE GÜVENLİ BAKABİLMESİ İÇİN 7/24 ÇALIŞIYORUZ"

Osmangazi Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen programdaki konuşmasına, çocuklarımız iyi ki varlar diyerek başlayan Başkan Aydın, “Bugün burada 11 Ekim doğumlu çocuklarımız var. Aynı zamanda Ekim ayında doğanlar da bulunuyor. Bugünü bütün dünyadaki kız çocuklarımızın doğum günü olarak kutluyoruz. ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlu olsun. Çocuklarımıza özellikle de kız çocuklarımıza çok değer vermemiz gerekiyor" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARIMIZ BAŞIMIZIN TACI"

Kız çocuklarının iyi bir eğitim almalarını ve güçlü bireyler olacak şekilde yetiştirilmelerini çok önemsiyoruz diyen Başkan Aydın, "Yarın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılışını yapacağız. Ülkemizin şuanda içinden geçtiği süreci maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bu gidişatın son bulması ve kız çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenli ve güvenli bakabilmeleri için Osmangazi Belediyesi olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Kız çocukları da baştacımız. Benim de bir kızım ve oğlum var. Çocuklarımız iyi ki var. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlu olsun” dedi.