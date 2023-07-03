Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çiftçilerin mağdur olmaması için TMO ile görüşerek ofisin bir an önce ilçeye gelmesini sağladı. Başkan Aydın, "Toprak Mahsulleri Ofisi en geç bu Cuma günü ilçemizde alımlara başlayacak” dedi.

Hasat dönemine giren üreticiler yetiştirdikleri ürünlerin özel sektör tarafından TMO’nun açıkladığı fiyatın altında aldıklarını ve mağdur olduklarını belirtince devreye giren Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Yaptığımız görüşme sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi en geç bu Cuma günü ilçemizde alımlara başlayacak. Belediye olarak yer tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesini sağlıyoruz. Üreticimizin her zaman yanındayız. Halkımızın ürünleri değerinde alınacaktır. Alımlar biber pazarının karşısında aynı yerinde yapılacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ TMO alım fiyatlarını Haziran ayı başında Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton, Arpa için ise 7.000 TL/Ton, olarak açıklamıştı. Tarım Bakanlığı tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında, ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verilecek.