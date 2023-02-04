Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Karabük İdman Yurdu’nun Kulüp Başkanı Adem Aydım basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Karabük İdman Yurdu’nun Kulüp Başkanı Adem Aydım basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydım, Metin Türker Tesisleri’nde yaptığı açıklamada 25 Şubat akşamı sanatçı Göktan Güney ve Yunus Bülbül ile bir kadın şarkıcının daha yer alacağı bir dayanışma gecesi düzenleneceğini duyurdu.

Karabük İdman Yurdu olarak sadece futbol branşında değil diğer branşlarda da yer alacaklarını belirten Aydım, güreş için takım kurduklarını ve en kısa sürede ise basketbol ve voleybol branşlarında da takım kuracaklarını söyledi.

Sanatçı Gökhan Güney ve Yunus Bülbül ile birlikte Karabük’te görüşmelere giden Aydım ve yönetim kurulu üyeleri Karabük’te herkesi yanan futbol meşalesi etrafında toplanmaya davet etti. Toplantıda Aydım’ın yanı sıra sportif direktör Şafak Bayram, kulüp genel sekreteri Recep Aydın, yönetim kurulu üyesi Nusret Bayram yer aldı.

BAL Ligi 5.Grup’ta liderlik koltuğunda bulunan Karabük İdman Yurdu 5 Şubat Pazar günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 14.00’te Gölbaşı Belediyespor’u ağırlayacak.