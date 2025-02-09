Kuşadası Yörük Türkmen Derneği tarafından İncirliova’da Yöresel Festival ve Tekstil Fuarı başlatıldı. 16 Şubat’a kadar sürecek festivale vatandaşların ilgisi yoğunu belirten Dernek Başkanı Serkan Ay, "Çadırımızın kapısı yoktur, gönlümüz kalbimiz herkese açıktır" dedi.

Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay ve yönetimi tarafından, İncirliova’da 10 gün sürecek Yöresel Festival ve Tekstil Fuarı, Cumhuriyet Meydanında devam ediyor. Yöresel tekstil ürünlerinin bulunduğu fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı yörelere ait lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, bol bol alışveriş yaptı. Sucuk, peynir çeşitleri, çağ kebap, içli ve çiğ köfte, sarma, tatlı çeşitleri, baharat ve salça çeşitlerinin yanı sıra kıyafet, mutfak malzemelerinin satıldığı şenlik 16 Şubat’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Fuar alanında Başkan Ay, Yörük çadırı kurdu. Yörük çadırına gelen vatandaşlar ve gençlere, yörük kültürü tanıtılıyor. Şenliğe ilişkin konuşan Başkan Ay, "Kuşadası Yörük Türkmenler Derneği olarak kültürümüzü yaşatıyoruz. Yeni nesillere anlatıyoruz. Kıl, otağı çadırımızı kurduk. Eski ayakkabılar, gaz lambaları, mutfak malzemeleri, sandıklar, postakiler, çoban kepeneği gibi bir çok yörük malzemesini de burada tanıtıyoruz. Ayrıca gözleme yapıyoruz ve gelen misafirlerimize çay ve ayran eşliğinde ikram ediyoruz. Çadırımızın kapısı yoktur, gönlümüz kalbimiz herkese açıktır" dedi.