Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla konuşan Başkan Örki, “Sizlerle birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu güzel ilçeye hizmet ediyor olmak benim için çok büyük onur” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte görev yaptığı mahalle muhtarlarını unutmayarak bir araya geldi. Başkan Örki, Pamukkale ilçesinde görev 61 mahalle muhtarı ile Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda buluştu. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut’un da eşlik ettiği buluşmada konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı kutluyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Siz değerli muhtarlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılında Pamukkale’ye hizmet etme imkânı bulmanın onurunu yaşıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımız için sizlerle birlikte hizmetkâr olduk. Bence; yaptığımız hizmetler tarihe geçmiştir. Yeni dönemde muhtarlık için devam edeceklere başarılar diliyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı halkımız adına teşekkür ediyorum. Sizler mahalle halkının taleplerini bize ilettiniz, biz de elimizden geleni yaptık. Bu vesile ile hepinizin Muhtarlar gününüz kutluyorum. Hayatını kaybeden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara da baş sağlığı diliyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen de Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederek, “Başkanımıza bu özel günde bize verdiği değer için teşekkür ederim. Bence muhtarlık siyaset üstü bir kurum. Hepimiz çok özel insanlarız. Benim düşünceme göre merhamet duygusu olanlar ve topluma faydalı insanlar muhtar oluyor. Hepimiz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2024 yılında da hep birlikte yola devam edelim istiyorum. Hepinizin muhtarlar gününü kutlarım” dedi.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise 2023 yılı içinde ilçede görev yapan kıymetli muhtarlarla defalarca bir araya geldiklerinin hatırlatarak, “Halkımızın taleplerini sizler bizlere ilettiniz. Bizler de sorunların çözümü için imkânlar dâhilinde gereken ne varsa yapmaya çalıştık. Tüm talepleri karşılayamazsak bile halkımız için el ele vererek çalıştık. Bu özel buluşmada ben de hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.