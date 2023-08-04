Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallelerde aşure dağıttı. Vatandaşlar, Başkan Avcu’ya yoğun ilgi gösterdi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun Kozpınar, Akyar, Güvemçetmi, Elyapan, Özgören ve Yeşildere Mahallerinde düzenlediği aşure etkinliğine Zabıta Müdürü Hasan Yıldız, Belediye Personelleri ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle altı alevi köyünde aşure etkinliği düzenleyen ve konuklarını selamlarını gönderen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi insanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun. Sevgili canlar, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammet’in sevgili torunu, Hz. İmam Hüseyin ve 72 Kerbela Şehidinin aziz ruhlarının yüzü suyu hürmetine tutulmuş olan yası matem oruçlarınızın ve niyetlerinizin kak divanında kabulünü niyaz eder, daima insanlık alemine barış ve huzur vesilesi olması dileklerimle herkesi selamlıyorum. Tüm dilek ve arzum odur ki çeşitlilik içeren aşure çorbamız kardeşliğimize ve barışa Bigadiç’imize ve ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasıdır’’ dedi.