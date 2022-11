Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri yalnız bırakmadı. Başkan Avcı General Kemal Ortaokulu öğretmenlerini ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Avcı’yı General Kemal Ortaokulu Müdürü Erdoğan Işık ve öğretmenler okul girişinde karşıladı. Başkan Avcı, özellikle öğrenciler tarafından da yoğun ilgi ve sevgi seli karşılandı. Daha sonra hep birlikte öğretmenler odasına geçilerek Öğretmenler Günü pastası kesildi.

Öğretmenlerin çok kutsal bir görev yaptıklarını söyleyen Başkan Avcı: “Öğretmenlerimiz, gururumuz, yolumuzu aydınlatan, geleceğimizi şekillendiren ışıklarımızdır. Amacımız bu güzel günde onları ziyaret ederek gönüllerini almaktı. Bu duygularla değerli öğretmenlerimizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyor, aydınlık geleceğimizin teminatı olan çok değerli eğitim neferlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Altıeylül’ümüzün öğretmenlerimiz sayesinde her gün bir adım daha ileriye gideceği inancımızla her zaman yanınızda olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. Bizler sizlerin de desteği ve gücüyle Altıeylül’ümüzü her yönden parlayan bir yıldız haline getirmek istiyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak en fazla iş birliği protokolü imzaladığımız kurum Milli Eğitimdir. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa, eğitim için, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.