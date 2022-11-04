Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Fuarında yapılan çekiliş sonucu kütüphane kazanan talihlilere hediyeleri Başkan Avcı tarafından takdim edildi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Başkanlık makamında gerçekleşen törende hazır bulunan talihliler hediyelerini Başkan Avcı’nın elinden aldı.

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Fuarında yapılan çekiliş sonucu kütüphane kazanan talihlilere hediyeleri Başkan Avcı tarafından takdim edildi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Başkanlık makamında gerçekleşen törende hazır bulunan talihliler hediyelerini Başkan Avcı’nın elinden aldı.

Hediye töreninde konuşan Başkan Avcı: “Kitap ruha ilaçtır temasıyla bu yıl kitap fuarımızın 2.sini düzenleyerek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın kitaba ve yazarlara daha kolay ulaşmalarını istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 2. Altıeylül Kitap Fuarımızda 80 bine yakın ziyaretçiyi ağırladık ve buda gösteriyor ki doğru bir iş yapmışız. Dinimizin ilk emri “oku”. Bu emirden yola çıkarak her birimiz okumalı, araştırmalı ve doğru bilgiye ulaşmalıyız. Okumak ruhu dinlendirdiği gibi, aynı zamanda insanın kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca bugün talihli 6 kişiye kütüphanelerini takdim ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendilerini kitap okuma isteklerinden dolayı kutluyorum ve bol bol kitap okumalarını diliyorum” dedi.

Yapılan çekilişte kütüphane kazanan 6 talihli ise Başkan Avcı’ya düzenlenen kitap fuarı ve hediye kütüphaneler için teşekkür ettiler.