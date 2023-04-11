Altıeylül Belediyesi Ramazan ayı içerisinde ilçede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Avcı, “Gönül ve sosyal belediyecilik bizim yol haritamız” dedi.

Altıeylülülerin istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Hasan Avcı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yıldız, Ayşebacı, Sütlüce, Hasan Basri Çantay, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa Mahallelerine giden Başkan Avcı, öncesinde teravih namazına katılıp, sonrasında vatandaşlarla buluşup çay içip sohbet etti.

“Her daim yanınızdayız”

Deprem felaketi sebebiyle Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlarla da Ramazan iftar programlarında bir araya gelen Belediye Başkanımız Hasan Avcı, “Deprem felaketi nedeniyle Altıeylül ilçesinde ikamet eden deprem mağduru vatandaşlarımızla da Ramazan ayı içerisinde bir araya geliyoruz. Aynı iftar sofrasında buluşuyor, ortak dualarımıza birlikte “Amin” diyoruz. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev; şehirlerimizde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmaktır. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.