Altıeylül Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları faaliyetleri şenlik havasında geçti. Sultan Alparslan Kültür Evi’nde yapılan şenlikte çocuklar doyasıya spor, doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “Biz gençlerimize değer veriyoruz. Gençlerimiz kendilerini daha iyi yetiştirsin diye var gücümüzle çalışıyor ve gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü yarınlarımız geleceğimiz bu memleketin geleceği çocuklardır.”

Çocuklar hem spor yapıyor hem de yeteneklerini keşfediyor

Altıeylüllü çocukların ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmek için Altıeylül Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle Sultan Alparslan Kültür Evi’nde yaz okulları açıyor. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa açılan Yaz Spor Okulları’nda çocuklar spor faaliyetleriyle yeteneklerini keşfediyor. Çocukların spora alıştırılması, spor branşlarıyla hayatlarına yön çizmeleri için faaliyetlerde Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Sultan Alparslan Kültür Evi’nde Judo, Teakwando, Atletizm, Yüzme ve Jimnastik kurslarıyla tatil zamanlarını değerlendirmiş oluyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen spor faaliyetlerine katılan çocuklar hem spor yapıyor, hem de boş vakitlerini değerlendirmiş oluyor. 3 Temmuz Perşembe günü başlayan Yaz Spor Okulları 30 Ağustos Çarşamba günü son bulacak.

Başkan Avcı: Çocuklarımız birçok branşta spor yapıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konuşmasında, “Belediyemize bağlı Sultan Alparslan Kültür Evi’nde gerçekleştirdiğimiz spor aktivitelerine yüzlerce çocuğumuz katılım sağladı. Yazın başında ‘Spor Yapmayan Çocuğumuz Kalmasın’ sloganıyla Teakwando, Atletizm, Yüzme ve Jimnastik branşlarında çocuklarımıza eğitim verdik. Valilik, Kaymakamlığımız ve İl Gençlik Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirmiş olduğumuz spor branşlarıyla çocuklarımız eğitim görüyor” dedi.

Başkan Avcı: 810 çocuğumuz burada eğitim görüyor

Başkan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Altıeylül Belediyesi olarak Valiliğimiz koordinesinde Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ilçe müdürlüğümüz ile birlikte Gündoğan sınırları içerisinde kalan Sultan Alparslan Kültür Evi’nde 810 çocuğumuz spor eğitimi görüyorlar. Çocuklarımız mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz gençlerimize değer veriyoruz. Gençlerimiz kendilerini daha iyi yetiştirsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Alıteylül İlçe Müdürlüğümüzle gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü yarınlarımız geleceğimiz bu memleketin geleceği çocuklar.”

Kaymakam Bilgin: Sultan Alparslan Kültür Evi’nde çocuklarımız spor yapıyor

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, “Öncelikle gençlerimizin coşkusunu görmekten mutluyuz. Altıeylül ilçemizde Gençlik Spor İl müdürlüğümüz ve belediyemizin destekleriyle yaz dolu dolu geçiyor. Gençlerimiz spor aktivitelerine devam ediyorlar. Sultan Alparslan Kültür Evi’nde çocuklarımız spor yapıyorlar. Yüzlerce öğrencimiz farklı branşlarda spor yapmış oluyorlar. Ben bu faaliyetlerdeki desteklerinden dolayı Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya, Gençlik Spor İl Müdürümüz Adem Özal’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Spor İl Müdürü Özalp: Altıeylül Belediyesi ile faaliyetlerimiz devam edecek

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Sezon başında yaza hareketli giriyoruz sloganıyla valiliğimiz koordinesinde, büyükşehir ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlarımız koordinesinde faaliyetlere başladık. Altıeylül Belediyemiz bize yer gösterdi bizlerde yüzme ve diğer faaliyetlerde spor yaptırma şansı bulduk. Özellikle Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya, Kaymakamımız Turgay Hakan Bilgin’e teşekkür ediyorum ”dedi.