Altıeylül Belediyesi Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi, çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyor. Sıcak havaların devam ettiği şu günlerde halkın nefes alıp park ve yeşil alanlarda vakit geçirmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkları yeşil alanları temizleyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.

Belediye üretiyor Altıeylül güzelleşiyor

Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parkların da bakımını gerçekleştiriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parkların da bakımını gerçekleştirip, eksiklerini tamamlarken, parklar kendi bünyesinde üretilen mevsimlik çiçekler ve bitkilerle Altıeylül’e bağlı parkların güzelleştirilmesi için kullanılıyor.

Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma, ot biçme, kaldırım temizliği, tamirat işlerini titizlikle yürütüyor. Daha temiz ve yeşil bir şehir için çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi yaz kış demeden Altıeylüllü vatandaşlar için çalışıyor.

Tamiratlar belediyenin atölyesinde yapılıyor

Altıeylül Belediyesi bünyesinde bulunan marangozhane ve demir atölyesinde kırılan, bakıma ihtiyacı olan bankların, bank tahtalarının, kamelyaların, basket potalarının, çöp kovalarının, fitness aletlerinin ve diğer donatıların onarımı ve üretimi yapılarak parkların işlevselliği korunuyor.