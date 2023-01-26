Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çiftçilerin hayatını kolaylaştırmaya ve emeklerine değer katmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çiftçilerin hayatını kolaylaştırmaya ve emeklerine değer katmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay gerçekleştirdiği projeler ile, üretici ve çiftçiye verdiği desteklerle de vatandaşların takdirini topluyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda yaptığı yol çalışmaları ile çiftçinin hem zaman ve yakıttan tasarruf yapmasını sağlıyor hem de emeğine değer katıyor. İlyasdere Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, mahalledeki yol açma ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Başkan Atay’a teşekkür eden İlyasdere Mahallesi Muhtarı Tuncay Öztürk, “Çeşitli nedenlerle arazi yollarımız bozuldu. Bozulan yolların onarılması ve yeni yolların açılması için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’dan yardım istedik. Başkanımız daha önce olduğu gibi bu talebimize de kayıtsız kalmadı. Ekipler kısa sürede çalışmalarını tamamladı. Yolların yapılması sayesinde arazilerimizin değeri yükseldi. Vatandaşlarımız arazilerine gelirken hem yakıt hem de zamandan tasarruf ediyor. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve belediye ekiplerine mahallemiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Çiftçiye ve üreticiye her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Atay, “Üretmeden kazanmak ve gelişmek mümkün değil. Üretim için de çiftçinin desteklenmesi ve üstündeki yüklerin hafifletilmesi gerekir. Emeğine değer katmak gerekir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.