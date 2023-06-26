Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, metinde şu ifadelere yer verdi;

"Dayanışmanın, yardımlaşmanın, güzelliklerin ve iyiliklerin artacağı bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumu ortak duygularda buluşturan bayramlar, sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Kurban Bayramı’nda kimsesizlere, yardıma muhtaç olanlara ve kırık gönüllere yalnız olmadıklarını hissettirilmeli, el ele tutuşmalı, gönüller yapmalıyız. Efelerli vatandaşlarımızın ve tüm inananların Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmayı diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"