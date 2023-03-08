Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hakları temelinde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdiği mücadelenin başlangıcı ve sembolü olan ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’, kadınlar için sosyal ve ekonomik açıdan pozitif şuur oluşturmak adına en önemli fırsat günüdür. Hayatın her alanında fedakarlığı, çalışkanlığı, birleştiriciliği, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, sağlıklı ve huzurlu toplumun en önemli yapı taşıdır. Kadınlar, yarınları inşa edecek nesillerin ilk öğretmenidir. Kadınlara hak ettikleri sevgiyi, saygıyı ve değeri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile sınırlı tutmamalı, her zaman göstermeliyiz. Kadınların toplumsal, ekonomik, siyasal ve eğitim alanlarından iş hayatına kadar tüm alanlarda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının asli görevidir. Bu görev bilinciyle Efeler Belediyesi olarak Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamız, Hanımevlerimiz, Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezlerimiz başta olmak üzere kadınlar için yeni imkan ve istihdamlar oluşturan projeleri geliştiriyor ve destekliyoruz. Efeler’in emekçi kadınları; biliyoruz ki sizler mutlu olursanız toplum mutlu olur. Sizlerin mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özveri, sevgi ve asaletin kaynağı olan, yüreği sevgi ve merhamet dolu tüm kadınların ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınları saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız."