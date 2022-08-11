Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın belediye bünyesine kazandırdığı asfalt kaplama aracıyla tarım üreticilerinin sıklıkla kullandığı, 5 mahalleyi birbirine bağlayan toprak yol asfaltlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın belediye bünyesine kazandırdığı asfalt kaplama aracıyla tarım üreticilerinin sıklıkla kullandığı, 5 mahalleyi birbirine bağlayan toprak yol asfaltlandı.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Dalama Yeniköy ve Kocagür mahallelerinin ardından son olarak Tariş alanı ile Kuyulu Mahallesi arasındaki 13 kilometrelik yolda çalışmalara başladı. Ovaeymir, Kadıköy, Işıklı, Şevketiye ve Kuyulu Mahalleleri’ni birbirine bağlayan, üreticilerin yoğun olarak kullandığı toprak yol asfaltlanarak ulaşımın kolaylıkla yapılması sağlandı.

Efeler Belediyesi envanterine eklenen son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı Mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, araç sayesinde ilçenin uygun olan her bölgesinde, kırsal mahalle ve yayla yollarında asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylemişti. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde yolu sıkça kullandıklarını söyleyen üreticiler Başkan Atay’a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkürlerini iletti.