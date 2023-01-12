Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmasını içeren protokolü imzaladı. İşçiler, Başkan Atay ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmasını içeren protokolü imzaladı. İşçiler, Başkan Atay ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Belediye işçilerinin maaşlarına iyileştirme yapılması talebini değerlendiren Başkan Atay, imzaladığı protokolle işçilerin maaşlarına ek zam yaptı. Protokolün imzalandığının duyurulmasının ardından Efeler Belediyesi işçileri, Başkan Atay ile bir araya geldi.

“Bizim için çok değerlisiniz”

İşçilere verebilecekleri en yüksek zam oranını verdiklerini belirten Başkan Atay, belediye emekçilerine seslenerek, “Sizlerin emeğinin bu kadar olmadığını biliyoruz. Ortak bir noktada buluşarak verebileceğimiz en yüksek oranı veriyoruz. Bütçemiz ilk geldiğimiz yıldan itibaren beş kat yükseldi. Yüksek enflasyon nedeniyle sizin de giderleriniz çok yükseldi, gelirleriniz sabit kaldı. Ben de bir memur çocuğu olarak maaşın aile için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Efeler Belediyesi olarak biz de öncelikle işçilerimizin maaşlarını ödüyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Çok anlayışlısınız sizlerden çok memnunuz. Belediye meclis üyelerimizden de çok memnunum. Hep birlikte çok güzel bir çalışma yapıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda emeğinizin karşılığını alarak sizlere daha yüksek ödeme imkanları bularak birlikteliğimize devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye işçileri de Başkan Atay’a ekonomik sıkıntının had safhaya ulaştığı bugünlerde, emekçiden yana bir adım atarak yaşam şartlarını iyileştirdiği için teşekkür etti.