Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs’ın; emeğin, alın terinin, kalkınmanın, işçi ve emekçi haklarının, dayanışma ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay mesajında şu ifadelere yer verdi; "Alın terini ve emeği kutsal gören bir medeniyetin mirasçıları olarak tüm dünyada işçilerin ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’a daha çok önem vermeli, işçilerin ve emekçilerin hakları ve daha adil bir yaşam talepleri için mücadele etmeyi asla bırakmamalıyız. Efeler’de hayata geçirdiğimiz tüm projelerde işçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri var. Biz Efeler Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin önünde hiçbir engelin duramayacağını bilerek, insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs’ta değil her zaman yanındayız. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ı kutluyor, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız"