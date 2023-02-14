Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat depreminde en çok etkilenen şehirlerden Hatay ve Osmaniye’de afetzedelerin acısına ortak oldu. Bölgede incelemeler yapan Başkan Atay, depremzedelere “Yanınızdayız” mesajı verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat depreminde en çok etkilenen şehirlerden Hatay ve Osmaniye’de afetzedelerin acısına ortak oldu. Bölgede incelemeler yapan Başkan Atay, depremzedelere “Yanınızdayız” mesajı verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, on ilde on binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden oldu. Afette en çok zarar gören şehirler arasında Hatay ve Osmaniye de yer aldı. Afetin ilk anından itibaren büyük bir sorumluluk ve yardım duygusuyla hareket eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu şehirlerde 4 gün boyunca incelemelerde bulundu.

Başkan Atay’ın Hatay’daki ilk durağı Antakya ve Defne ilçeleri oldu. Enkaz bölgesinde tetkiklerde bulunan Atay’a, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve önceki Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya eşlik etti. Daha sonra İskenderun’a geçen Başkan Atay, büyük sarsıntılarda hayatını kaybeden fakülte arkadaşları ve meslektaşları Avukat Jale Bayındır ve Avukat Fırat Bayındır’ın mezarında dualar okudu.

Bölgedeki temaslarına Payas’ta devam eden Atay, depremde hayata veda eden CHP Payas ilçe Başkanı İlter Tellioğlu’nun ailesine taziye dileklerini iletti. Depremzedelerle bire bir ilgilenen Atay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, “Tüm ihtiyaçlarınızı Efeler halkı ve Efeler Belediyesi olarak karşılamaya hazırız. Soframız, evimiz ve kentimiz sizlere açıktır” mesajını iletti.

Hatay’daki temaslarının ardından Osmaniye’ye giden Başkan Atay, depremden etkilenen spor kulüplerinden TFF 3.Lig ekibi Osmaniyespor’un Başkanı Bülent Çenet ile buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Atay, “Depremde hayatını kaybeden tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyorum” dedi.

"Yaşadıklarımızdan ders almalıyız"

Efeler’e dönen Başkan Atay gördükleri karşısında yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti; “Hayatım boyunca unutamayacağım büyük acılara tanıklık ettim. Enkazlarla birlikte paramparça olan hayalleri ve umutları gördüm. Kalplerimiz ve vicdanlarımızı acıtan anları tekrar yaşamamak için bugüne kadar yapılanları en başından gözden geçirmemiz gerekiyor. Deprem bilincini her yaştan vatandaşımıza aşılamalıyız. İlköğretimden üniversitelere tüm eğitim ve öğretim müfredatımızda yer almalı. Bunun yanında zemin ve yapı denetimleri de artırılmalı ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalı. Bir avuç insanın ucuz maddi çıkarları uğruna on binlerce canımız feda oldu. Yaşadıklarımızdan ders almalıyız. İlk andan itibaren Efeler halkı ile el ele verdik. Bölgeye onlarca tır acil yardım malzemesi gönderdik. Bunun yanında arama kurtarma ekibimiz EFAK ile çok sayıda personel, araç ve teçhizat yardımında bulunduk. Kentimiz, evlerimiz, sofralarımız depremzedelere sonuna kadara açık. Milletimizin başı sağ olsun."