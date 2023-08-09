Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, daha önce olduğu gibi amatör spor kulüplerine maddi ve manevi desteğin süreceğini belirtti. Sporun çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Atay; “Siz yöneticilerin kendi ailelerinize harcamanız gereken paraları, çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapabilmeleri için harcadığınızı ve bu konuda ne kadar özverili davrandığınızı biliyorum. Biz de bu çabanızı elimizden geldiğince maddi ve manevi anlamda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Yeni sezonun tüm kulüplere ve sporculara hayırlı olmasını dileyen Başkan Atay, müsabakalarda sporcu sağlığının önemini vurguladı ve “Bu konuda da elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Ekonomik kriz kulüpleri olumsuz etkiledi”

Toplantıda konuşan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kasım Payza, ekonomik kriz nedeniyle spor kulüplerinin olumsuz etkilendiğini belirterek “Sizlerin sıkıntıları ortada. Ekonomik kriz kulüpleri olumsuz etkiledi. Bu konuda Sayın Başkan bize her zaman destek oldu. Gerek maddi yardımlarda gerek kulüplerimizin deplasmanlara gidişinde araç desteği sağladı. Kendisine şahsım ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizim yanımızda olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Başkan Atay’ı hayranlıkla izliyorum”

Spor kulüplerine verdiği destekler nedeniyle Başkan Atay’a teşekkür plaketi takdim eden Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Yaşar Akçaköse; “Başkan Mehmet Fatih Atay’a minnettarız. Sporun içinden gelen bir başkana sahibiz. Bizi çok iyi anlıyor. Göreve geldiğinden bu yana kendisini hayranlıkla izliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu. Belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kasım Payza, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Yaşar Akçaköse ile spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.