Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sivrisinekle mücadele konusunda mevsimsel etkilerin mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Başkan Atay, sorunun İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli gibi büyükşehirlerde de yaşandığını ve sürdürdükleri yoğun çalışmalarla çok kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülke çapında son günlerde artan ve vatandaşların yaşam konforuna olumsuz etki eden sivrisineklerle mücadele hakkında konuştu. İlçe genelinde 83 mahallede sivrisinek ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Atay; “Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz 40 kişilik kadrosuyla 83 mahallede yılın 12 ayı boyunca çalışmalarına devam ediyor. Sivrisinek mücadelesinde kullanılan çevre ve insan sağlığına duyarlı ilaçlarla etkin bir mücadele sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmurlar nedeniyle üreme kaynaklarına bırakılan ilaçların etkilerini azalttı. Buna bağlı olarak da sivrisinek sayısında artış oldu. Ayrıca bu yağışlar geniş arazilerde su birikmesine sebep olup, yağmur suyunu seven sivrisineklerin üremesi için elverişli imkanlar oluşturdu” dedi.

“Bodrum katlarındaki su taşkınları en büyük sorun”

Mücadelede beşeri faktörlerinin de olumsuz etkisi olduğuna dikkat çeken Başkan Atay; “Yağmur sonrası oluşan bodrum taşkınları bizim en fazla sorun yaşadığımız üreme kaynaklarını oluşturuyor. Ekiplerimiz gözle görülemeyen bu noktalara girmek istediğinde olumsuzluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın su yalaklarını 5 günde bir temizlemelerini, bahçe ve tarım arazilerine düzensiz su vermemelerini rica ediyoruz. Sorun ülkemizin pek çok şehrinde vatandaşların huzurunu kaçırır hale geldi. İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve birçok şehir de bu sorunu yaşıyor. Yılın 12 ayı mücadele ediyoruz, Haziran ayında yağmurların durmasıyla birlikte gece çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor, yağışlar sona erdi, en kısa sürede çözeceğiz bu sorunu” şeklinde konuştu.