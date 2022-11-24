Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nin EFESEM Akademi ile Gündüz Bakımevlerinde görev yapan öğretmenleri ağırladı. Efeler Belediyesi meclis salonunda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Atay, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmen’ unvanının verildiği bu anlamlı günde hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Büyük bir özveriyle, sabırla, dünyanın en onurlu mesleğini Efeler Belediyemizde yapıyor, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorsunuz. Ulu Önderimizin dediği gibi ‘yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ Sizlerin nezdinde Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihe tanık, bugüne rehber, yarına ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Efeler Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Birimi olan Efe Halk Masa ekipleri de belediyenin gündüz bakımevlerinde ve EFESEM akademide görev yapan öğretmenleri ziyaret edip, pasta ikram etti.