Aydın’ın Efeler içesinde 7’nci Kitap Kafe düzenlenen tören ile hizmete açılırken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışta yaptığı konuşmasında Fatih Mahallesi’ne Hanımevi kazandırma sözü verdi.

Aydın’ın Efeler içesinde 7’nci Kitap Kafe düzenlenen tören ile hizmete açılırken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışta yaptığı konuşmasında Fatih Mahallesi’ne Hanımevi kazandırma sözü verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata, Umurlu ve Cumhuriyet Mahallerinde kente 6 adet Kitap Kafe kazandırdı. Ders çalışmaya elverişli ve nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan Kitap Kafelerin 7’ncisi Fatih Mahallesi’nde düzenlenen tören ile açıldı.

Batı Aydın Bulvarı’ndaki 7’nci Kitap Kafe’nin açılışında konuşan Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu açılan Kitap Kafe’nin diğer 6 mahallede olduğu gibi Fatih Mahallesi’ndeki gençlerin uğrak yeri olacağını belirterek, "Çay ve suyun ücretsiz olduğu, bilgisayar ve internetin bulunduğu güler yüzlü hizmet sunan belediye personeli ile yaz aylarına serin, kış aylarında da sıcak olan Kitap Kafe kitap okumak, ders çalışmak isteyen herkesi bekliyor. Kitabın su kadar, hayat kadar elzem olduğunun farkına vardığımız zaman daha baışcıl, daha insancıl olup kendi içimizde huzur bulacağımıza inanıyorum. İlçemizde açılan Kitap Kafeler sayesinde ekonomik sıkıntı nedeniyle kitap alamayan öğrencilerimizi yeni çıkan kitaplara da erişim olanağı sağlanıyor. Mahallemizde bundan sonraki açılışımızın Hanımevi ve çocuk yuvası olmasını temennir ediyor, öğrencilerimizi önemseyen bu hizmeti sunan başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Haziran ayına kadar her ay bir tane Kitap Kafe açacağız"

Haziran ayına kadar her ay bir Kitap Kafe’yi hizmete açacaklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bugün burada 7’inci Kitap Kafe’yi hizmete açıyoruz. 28 Aralık’ta 8’inci, Ocak ayında 9’uncu, Şubat ayında 10’uncu derken Haziran ayına kadar 12 adet Kitap Kafe’yi halkımızla buluşturacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bütün bunları Efeler halkının desteği sayesinde yapıyoruz. Bunun yanında muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz de yanımızdalar arkamızdalar. 4 siyasi partiden üyelerin bulunduğu belediye meclisimizde kararlarımız genellikle oy birliği ile geçiyor. Bu nedenle kendimi şanslı bir belediye başkanı olarak görüyorum. 3 buçuk yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerin bu bir kısmı. Ama önce dershane açtık. EFESEM adını verdiğimiz dershanemizde ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da fırsat eşitliğinden yararlanmaları adına çok cüzi bir miktarla çocuklarımıza eğitim verdik ve vermeye de devam ediyoruz. EFESEM’de verilen eğitimler sayesinde 2 yıldır her yıl birer tane çocuğumuza fen lisesini kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 68 öğrencimiz de anadolu liselerini kazanarak kayıtlarını yaptırdı.

"4 bin 700 çocuğa beslenme kiti dağıttık"

Efeler’de yaşayan öğrencileri çok önemsediklerini kaydeden Atay, "2 bin 500 aileye her gün sabah 1 litre süt verdik. Ayrıca çocuklarımızın beslenme saatlerinde okullarına götürmeleri için 4 bin 700 çocuğa da içerisinde zeytin, peynir, balı ve reçeli olan kitleri dağıttık. Tüm bunları çocuklarımızın hem iyi beslenmeleri hem de iyi birer eğitim almaları için sağladık. Okulların kapanış saatleri sonrasında çocukların ders çalışacak yerleri yoktu. Bu nedenle 300 bin nüfuslu Efeler ilçemize Kitap Kafe’leri kazandırarak çocuklarımızın ders çalışma imkanı bulmalarını sağladık. Bugüne kadar 6 tane açtığımız Kitap Kafeler çocuklarımızın bilgiye en kolay erişebildikleri ve rahatça ders çalışıp sınavlara hazırlanabildikleri yerler oldu. Buradan yararlanan çocuklarımızın bir çoğunun evinde interneti yok. Ama burada internet, kitap, çay ve su olmak üzere rahatça ders çalışabilecekleri tüm her şey var" ifadelerini kullandı.

Fatih Mahallesi’ne ’Hanımevi’ sözü

Konuşmasının sonunda Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu’nun Hanımevi talebine de cevap veren Başkan Atay Fatih Mahallesi’ne de Hanımevi kazandırma sözü vererek şunları söyledi:

"Efeler halkı yanımda olduğu sürece Efeler halkının gücünden hiçbir güç yoktur. Herkes bunu böyle bilsin. Size seçimden önce ne söz verdiysem verdiği sözlerin hepsini tek tek yerine getiriyorum, bir dahaki seçime kadar da yerine getirmeye devam edeceğim. Hiçbir güç bunu engelleyemeyecek. Yıldız hanım da bir kadın olarak bir Hanımevi’nin açılmasını istiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yaparak mahallemize bir Hanımevi’ni de Fatih Mahallesi’nde açmaya söz veriyoruz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile Fatih Mahallesi’ndeki 7’nci Kitap Kafe hizmete açılırken, açılışa siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.